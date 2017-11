Deel dit artikel:











Protest tegen sloop zeldzame Rietveldveldwoningen in Reeuwijk Foto: ANP (Museumkamer in Rietveldcomplex)

REEUWIJK - De monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap maakt zich zorgen over de voorgenomen sloop van een groot deel van de Rietveldwoningen in Reeuwijk. Het betreft de huizen aan de Jan van Hoofstraat, de Vincent van Goghstraat en de Erasmusweg.

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft vorige maand op een informatieavond voor bewoners bekendgemaakt dat de huizen gesloopt worden en dat er 75 nieuwe woningen op de plek worden gebouwd.



Gerrit Rietveld is wereldberoemd als meubelmaker en architect. Zijn ontwerpen behoren tot de iconen van het Nederlandse erfgoed, zoals de Gerrit Rietveld Academie en het Van Gogh Museum in Amsterdam. Rietveld heeft slechts drie sociale woningbouwprojecten gerealiseerd, waaronder de woningen in Reeuwijk.



Het Cuypersgenootschap roept de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de woningbouwverenging op de woningen te restaureren en niet te slopen.