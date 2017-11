Beelden op rotonde van en door inwoners Wassenaar

WASSENAAR - Op de rotonde van het Stadhoudersplein in Wassenaar staan sinds deze week bronzen beelden van 3 tot 4 meter hoog. Het gaat om een project van de stichting Van ons, voor ons.' Oud-burgemeester Jan Hoekema heeft zaterdag de openingshandeling verricht.

Het sculptuur bestaat uit 7 stokstaarten en is ontworpen door de Wassenaarse beeldend kunstenaar Emilie Cummings. Scholieren van het Rjinlands Lyceum, het Adelbrecht College en de Amerikaanse school en ook inwoners van Wassenaar hebben meegeholpen aan het realiseren van de beeldengroep.De financiering is geheel verzorgd door het bedrijfsleven en crowd funding. De Stichting Van ons, voor ons' is opgericht met het doel het bevorderen van de saamhorigheid in Nederlandse gemeenten door middel van kunstprojecten.