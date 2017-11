Marciano Mengerink weer goud waard voor Katwijk met late goal tegen IJsselmeervogels

KATWIJK - Opnieuw feest bij Katwijk zaterdagmiddag. Lange tijd leek het erop dat de koploper van de tweede divisie gelijk zou gaan spelen tegen IJsselmeervogels. Maar niets bleek uiteindelijk minder waar. Op het nippertje schoot goaltjesdief Marciano Mengerink Katwijk alsnog naar de overwinning: 1-0.

Het betekende de elfde overwinning voor de oranjehemden dit seizoen. Met 33 punten uit twaalf wedstrijden staat Katwijk nog altijd stevig aan kop in de tweede divisie.Het treffen tussen Katwijk en IJsselmeervogels ging heel lang gelijkop. Even na het half uur kreeg IJsselmeervogels-speler Jeffrey Buitenhuis uit een dood spelmoment een vrije schotkans, maar hij trof de lat.Na rust waren er ook kansen voor beide partijen, maar scoren lukte lange tijd niet. Totdat Mengerink in de blessuretijd een slechte terugspeelbal onderschepte en koeltjes de 1-0 binnenschoot. Sportpark De Krom, de thuishaven van Katwijk, ontplofte.1-0 Mengerink