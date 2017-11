FC Lisse boekt zwaarbevochte overwinning op Kozakken Boys

LISSE - FC Lisse heeft in de tweede divisie zaterdagmiddag een zwaarbevochte overwinning geboekt. Het hoger geklasseerde Kozakken Boys van oud-ADO Den Haag-speler Danny Buijs werd op eigen sportpark met 1-0 verslagen.

De bezoekers uit Hendrik-Ido-Ambacht hadden in het eerste bedrijf te maken met veel blessures. Twee spelers moesten voor het half uur al gewisseld worden. Ook FC Lisse-speler Roel de Goede kreeg last van een kwetsuur en viel al snel uit.Op een kletsnat en zwaar veld vielen er voor rust geen doelpunten. Vlak na de thee wel, voor FC Lisse. Met een afstandsschot zette Boyd Stevens de gastheren op voorsprong. Het was eigenlijk de eerste keer dat de Lissenaren tot een echte kans kwamen.Kozakken Boys ging op jacht naar de gelijkmaker, maar liep zich telkens stuk op de verdediging en keeper van Lisse. De bezoekers bleven de ballen naar voren pompen, maar gescoord werd er uiteindelijk niet.1-0 Stevens