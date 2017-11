Scheveningen met negen man onderuit tegen Harkemase Boys

DEN HAAG - Scheveningen heeft zaterdagmiddag in het hoge noorden een nederlaag moeten incasseren tegen Harkemase Boys. De ploeg van trainer John Blok verloor het duel met 3-1. Scheveningen-spelers Tim Peters en Gio van Reede ontvingen beiden na een uur spelen de rode kaart en maakten de negentig minuten niet vol.

De rode prenten waren het gevolg van een flink opstootje, na iets meer dan een uur spelen. Na het tumult trok de arbiter rood voor Peters en Van Ree, maar ook Yannick Kaluzi van Harkemase Boys kon inrukken, nadat hij zijn tweede gele kaart van de middag pakte.Op dat moment stond het 1-1. Jari de Jong opende met zijn eerste treffer in dienst van de Scheveningers de score. Lang stond de 0-1 echter niet op het scorebord, want Henny Bouius schoot nog geen vijf minuten later de gelijkmaker tegen de touwen.Na het opstootje profiteerden de gastheren van de man-meer-situatie. Na een onderschepping van Bouius, maker van de gelijkmaker, nam Berwout Beimers de 2-1 voor zijn rekening. Een tik voor Scheveningen en toen Jorco van Hezel ook nog de derde Friese goal maakte, was het definitief over.0-1 De Jong, 1-1 Bouius, 2-1 Beimers, 3-1 Van HezelRode kaarten Tim Peters, Gio van Ree (beiden Scheveningen), Yannick Kaluzi (Harkemase Boys)