KATWIJK - Quick Boys heeft zaterdagmiddag in het hoge noorden een punt gepakt tegen de beloften van FC Groningen. De ploeg van trainer Jan Zoutman, die na dit seizoen vertrekt bij de blauw-witten, speelde met 1-1 gelijk. Quick Boys-aanvoerder Delano a Cohen zorgde met een heerlijke volley voor de gelijkmaker.

Het duel tussen respectievelijk de nummers vijf en drie van de derde divisie kwam eigenlijk pas in het laatste half uur op gang. Quick Boys-speler Dennis van der Plas hielp de thuisploeg in het zadel door een kwartier voor tijd in het eigen doel te schieten. Niet veel later zorgde A Cohen met de 1-1 ervoor dat Quick Boys uiteindelijk niet met lege handen van het veld afstapte.1-0 Van der Plas (eigen doelpunt), 1-1 A Cohen