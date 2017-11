Deel dit artikel:











Hij is er! Sinterklaas en zijn Pieten aangekomen op Scheveningen Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - Hij komt, hij komt...en hij is er! Sinterklaas is samen met zijn Pieten aangekomen in de haven van Scheveningen. Rond half 12 vanmorgen arriveerde de goedheiligman met Pakjesboot 070. Langs de kant werd hij door kinderen en hun ouders verwelkomd.





De intocht op Scheveningen verliep zonder problemen. Omroep West was live bij de intocht. Hieronder kun je zien hoe de Sint voet aan wal zette. Het programma bij de haven was rond het middaguur afgelopen.Om 12.30 uur start een rijtoer van Sinterklaas met meer dan honderd Pieten en praalwagens door Scheveningen en Den Haag. Het bonte gezelschap start op de Vissershavenweg en eindigt rond 16.30 uur op het Plein.De tv-uitzending van de intocht is zaterdag- en zondagmiddag om 15.00 uur in de herhaling terug te zien op TV West.