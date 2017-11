Rijnsburgse Boys-trainer Pieter Mulders na 'slecht nieuws': 'Ik heb totaal geen signalen gekregen'

RIJNSBURG - 'Ik was verbaasd, teleurgesteld en de verrassing was groot', zo reageert Pieter Mulders op het nieuws dat tweededivisionist Rijnsburgse Boys volgend seizoen niet met hem verder gaat. De 51-jarige oefenmeester kreeg eerder deze week te horen dat zijn contract niet wordt verlengd. Rijnsburgse Boys zegt volgend seizoen een 'ander type trainer' te willen.

'Dat is natuurlijk hun goed recht', zegt Mulders, 'maar ik heb totaal geen signalen gekregen dat men niet tevreden was. En dan verwacht je dit nieuws dus niet. Ik heb met iedereen gesproken en nooit negatieve signalen gekregen. Aan de andere kant: ik weet wat er te koop is in het voetbal. Dit hoort erbij, het is niet anders.'Eerder verklaarde Rijnsburg-aanvoerder Wesley Goeman in TV West Sport dat de spelersraad had geadviseerd om langer met Mulders door te gaan. 'De spelers reageerden ook verbaasd, sommigen waren woest, anderen konden beter met hun emoties omgaan', zegt Mulders. 'Over het algemeen werd er teleurgesteld gereageerd op het nieuws.'Mulders die overkwam van Koninklijke HFC zal het seizoen 'professioneel afmaken' bij Rijnsburgse Boys. 'Ik heb het nog steeds naar mijn zin hier, en wil zo hoog eindigen met de jongens, dat is mijn doel. En van mijn spelers eis ik ook volledige focus.'Over de toekomst is Mulders duidelijk: 'Ik wil volgend seizoen gewoon weer ergens op een veld staan. De komende tijd ga ik goed om me heen kijken. Heel veel tijd is er natuurlijk niet, want dan zijn de mooiere clubs al voorzien.' Het liefst gaat Mulders weer in de Bollenstreek aan de slag. 'Het is fantastisch in de Bollenstreek. Ik heb het nu twee jaar ervaren en dat smaakt zeker naar meer.'