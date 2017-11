Deel dit artikel:











Katwijk-spits Marciano Mengerink in het vizier van andere clubs: 'Vijftig procent kans dat ik blijf' Foto: Orange Pictures

KATWIJK - Marciano Mengerink, de topscorer van Katwijk, staat nadrukkelijk in de belangstelling van andere clubs. Met name Spakenburg zou interesse hebben in de topscorer van Katwijk. 'Er is inderdaad wat interesse, maar goed, Katwijk is ook nog altijd een goede optie. Ik schat zelf de kans op vijftig procent dat ik blijf', zegt hij.

Met tien doelpunten in elf wedstrijden zijn de ogen nadrukkelijk gericht op de goalgetter van koploper in de tweede divisie. Mengerink zelf is vrij nuchter over de aandacht en wil zich het liefst 'zoveel mogelijk afsluiten' voor alle randzaken.



'Ik wil er voor mezelf het liefst rond de winterstop uit zijn', laat de 27-jarige spits weten. 'Voor mij is niet alleen het financiële aspect belangrijk, het gaat om het totaalplaatje. Ik ben inmiddels op een leeftijd dat ook mijn maatschappelijke ontwikkeling heel belangrijk is'.