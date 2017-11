Paul van der Zwaan ook komende twee seizoenen trainer van Quick

DEN HAAG - Voetbalclub Quick en trainer Paul van der Zwaan gaan langer met elkaar door. De coach heeft deze week zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract gezet. 'Beide partijen zijn zeer tevreden en geloven in stabiele en langdurige samenwerking, waarmee de continuïteit en kwaliteit geborgd is', laat het bestuur van de club weten.

Van der Zwaan is op dit moment aan zijn derde seizoen als trainer van Quick bezig. Afgelopen voetbaljaargang promoveerde hij met zijn ploeg van de hoofdklasse naar de derde divisie. En daarin doet de promovendus het op dit moment boven verwachting goed. Na elf wedstrijden staan de 'Haantjes' met een derde plaats in de top van de competitie.'De huidige derde plaats is het bewijs dat de filosofie van Paul aanslaat bij de spelersgroep en dit momentum wil Quick graag vasthouden de komende jaren', valt te lezen op de website van Quick. 'Hierbij zal Paul zijn expertise op het voetbal ook gaan delen in de jeugdopleiding van Quick, om de kwaliteit van het totale voetbal op Nieuw Hanenburg naar een hoger plan te tillen.'Ook Van der Zwaan zelf is content met de contractverlenging. 'Ik ben blij dat ik de komende seizoenen mijn steentje bij kan dragen om het voetbal bij Quick op een nog hoger plan te kunnen tillen.'Quick is de tweede regioclub in de derde divisie zondag die langer doorgaat met zijn trainer. Vorige week gaf Westlandia aan ook volgend seizoen in zee te gaan met trainer Edwin Grünholz.