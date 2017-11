Deel dit artikel:











Flinke brand in oud schoolpand Naaldwijk Uit het oude schoolpand komen flinke rookwolken Foto: Regio 15

NAALDWIJK - Er woedt een brand in een voormalig schoolgebouw in Naaldwijk. Het gebouw aan de Hendrik van Naaldwijkstraat staat al jaren leeg. De brand werd opgeschaald nadat er flinke rookwolken uit het gebouw sloegen. De brandweer is ter plaatse.

Het pand was het voormalig onderkomen van de voormalige Dalton Mavo. Het gebouw is met houten planken dicht getimmerd. De precieze oorzaak van het vuur is nog onbekend. De brandweer is bezig met blussen.