Goud voor judoka Juul Franssen op Grand Prix Judo, eerste Nederlandse medaille Juul Fransen in actie (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Op de Grand Prix judo in Den Haag heeft Juul Franssen de eerste Nederlandse gouden medaille gepakt. De judoka heeft haar rentree op de tatami kleur gegeven met een gouden medaille. In de finale was ze te sterk voor de Britse Alice Schlesinger.



Franssen (-63 kilogram) sloeg toe in de golden score, de extra tijd in het judo. Ze vierde haar zege met veel emotie. De Limburgse werd ruim een jaar lang niet ingeschreven voor internationale wedstrijden, omdat ze weigerde fulltime te trainen op Papendal. Franssen stapte met succes naar de rechter en kwam vervolgens met de judobond overeen dat ze in Papendal én in Rotterdam mag trainen.



In Den Haag won ze eerst van de Belgische Sandrine Billiet en Stéfanie Tremblay uit Canada. Vervolgens was Franssen in de halve finale ook te sterk voor Sanne Vermeer, die vervolgens de strijd om het brons van de Canadese Catherine Beauchemin-Pinard won.



