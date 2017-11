Deel dit artikel:











IN BEELD: Sinterklaas komt aan in Den Haag

DEN HAAG - Hij komt, hij kwam, hij is er er! Sinterklaas kwam vandaag met zijn pakjesboot aan in de haven van Scheveningen. Vervolgens ging hij vergezeld door tientallen Pieten in een vrolijke stoet door naar het centrum van Den Haag. Hier een sfeerimpressie.

Sinterklaas komt aan in Den Haag Foto: Richard Mulder

De Sint en zijn stoet trokken door een groot deel van de stad, bekijk hier de route die de goedheiligman aflegde. De stoet eindigt op het Plein.



De intocht verloopt zonder problemen. Vanaf vandaag kunnen kinderen uit de regio hun schoen zetten.

