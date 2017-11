Sint trekt 190.000 bezoekers naar Scheveningse haven en Den Haag

DEN HAAG - Van zijn aankomst in de haven van Scheveningen tot zijn eindhalte op het Plein in Den Haag. Massa's mensen kwamen zaterdag om een glimp van de Sint op te vangen. 190.000 duizend om precies te zijn. Dat meldt de organisatie van de intocht samen met de politie . Dat zijn zo'n 10.000 bezoekers meer dan bij de intocht van vorig jaar.

In vier straten was het dit jaar aanzienlijk drukker dan vorig jaar. Zo stond het bomvol in de Scheveningse Keizerstraat, waren er meer bezoekers in de Frederik Hendriklaan en de Fahrenheitstraat en ook op de Denneweg was het druk. Volgens de organisatie was het verder weer ouderwets druk op de eindhalte, het Plein.Het programma begon om 10.30 uur op een groot podium in de haven, rond 11.30 uur zette Sinterklaas voet aan wal in de 2e Binnenhaven. Vanaf 12.30 uur trok Sinterklaas met zijn Pieten richting het centrum van Den Haag, waar hij uiteindelijk rond 18.30 uur zal aankomen.De intocht verliep zonder problemen, al had een zonnetje volgens veel bezoekers niet misstaan. Omroep West deed live verslag van de intocht. De uitzending wordt op zaterdag en zondag via TV West herhaald om 15.00 uur.