COLUMN: December, december

ZOETERMEER - Ach het is al weer zover....de Sint is in het land. Sinterklaasjournaal, schoentje zetten, rommelpiet, pietengym, kruidnoten bakken, suprises maken en natuurlijk het grote feest op de dag zelf. De school helemaal gezellig versierd, heerlijk. En voor je het weet is ook dat weer voorbij en toveren ijverige leerkrachten, ouderraden en ouders in een mum van tijd de school om voor het kerstfeest. Knipperende lichtjes, glanzende ballen, prachtige kerstbomen, kerstmuziek, kerstdiner, mooie kleren, liedjes zingen, kaarten maken, geld inzamelen voor het goede doel en misschien wel met school naar de kerk.

Voor het overgrote deel van de kinderen en ouders is december een fijne en spannende tijd. Maar er is natuurlijk ook een groep kinderen waar al die drukte helemaal niet aan besteed is. Kinderen met een stoornis, kinderen met een gedragsprobleem, kinderen met een moeilijke thuissituatie. Voor hen zijn al die prikkels, druk en anders-dan-anders-dagen helemaal niet fijn en vooral heel verwarrend en onrustig. En meestal laten ze dat merken ook. Het maakt december tot de ultieme test voor ‘passend onderwijs’ en de keus om toch maar zo veel mogelijk kinderen op de reguliere basisschool te houden.Zelf heb ik het door schade en schande afgeleerd. De klas in één keer helemaal omtoveren voor één van de twee feesten en aan alle feestelijkheden meedoen. Om het fijn te houden voor iedereen hield ik het liever rustig en versierde ik de klas het liefst met de kinderen erbij. En dan nog: met mate. Natuurlijk stond er een boom, natuurlijk werd er geknutseld, gezongen en gevierd, maar rustig aan. Want er is niks feestelijks aan als er kinderen zijn die niet eens de klas in durven, de hele dag over hun toeren zijn of van pure ellende onder hun tafel kruipen. Eerlijk gezegd breekt dan je juffenhart een beetje.Is dat dan niet jammer voor de andere kinderen die er wel mee om kunnen gaan? Tja…misschien wel, ze zijn ten slotte maar één keer jong. Die magische periode waarin ze helemaal op gaan in zo’n feest duurt maar zo kort. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk om lekker gek te doen met Sinterklaas en de boel op stelten te zetten. Of met Kerst de klas zo mooi mogelijk te maken. Maar ja.. Het is natuurlijk ook niet zo dat als je besluit er vol gas tegen aan te gaan in december dat je dan geen rekening hoeft te houden met de kinderen die er moeite mee hebben. Alleen is het dan achteraf dweilen met de kraan open. Omdat tijdens alle feestdrukte er een boel getroost, gerustgesteld en toch ook gemopperd moet worden. En is dat nou echt de bedoeling van al die feestelijkheden? Of ging het er nou juist om dat je een fijne tijd hebt met elkaar.