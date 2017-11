Boze Neptunus vestigt aandacht op plastic soep

DEN HAAG - Weg met wegwerpplastic! Deze roep komt van Greenpeace. De milieuorganisatie vraagt aandacht voor de plastic soep in de wereldzeeën, en vooral voor de rol die frisdrankproducenten daarin spelen. Om plastic soep tegen te gaan, roept Greenpeace de hulp in van de god van de zee: Neptunus.

Een gevaarte van 5,5 meter wordt zaterdagmiddag opgebouwd op het Noorderstrand van Scheveningen, ter hoogte van het Zwarte Pad. Een houten Neptunus, compleet met drietand, sleept een enorm visnet vol plastic flessen uit de zee. 'Neptunus komt vandaag symbolisch al het plastic uit zee weer aan land brengen,' zegt Meike Rijksen, woordvoerder van Greenpeace. 'We vragen vandaag aandacht voor de enorme plastic vervuiling van de oceaan en de rol die bedrijven zoals Coca-Cola daarin spelen, die enorm veel wegwerpflessen produceren.'Greenpeace richt haar pijlen specifiek op Coca-Cola in deze campagne, omdat ze vindt dat de frisdrankgigant wereldwijd in actie moet komen om z'n plactic voetafdruk drastisch te verminderen. Maar hoe kun je een bedrijf erop aanspreken dat mensen spullen van zich afgooien? Meike Rijksen: 'We moeten inderdaad als consumenten ook ons flesje netjes weggooien, maar we doen hier vandaag een opruimactie op het strand en terwijl we dat doen, produceert Coca-Cola honderdduizenden flessen in de tijd dat wij hier zijn. Daar kunnen we niet tegenop. Ze recyclen amper, het is allemaal nieuw plastic en dat moet anders. Zij moeten ook meer gaan recyclen. Zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.We konden Coca-Cola dit weekend niet bereiken, maar op de Nederlandse website staat een reactie op de Greenpeace-actie: 'Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zijn actief in gesprek met alle partijen in Nederland die een bijdrage leveren aan een succesvolle organisatie van afvalinzameling. Sterker nog, het is bekend dat er op dit moment gesprekken en onderzoeken lopen naar hoe we de huidige goede resultaten van inzameling van plastic flessen (95% voor grote flessen en 70% voor kleine flesjes) in Nederland nog verder kunnen verbeteren.Wij zorgen er voor dat al onze verpakkingen opnieuw verwerkt kunnen worden: al onze Nederlandse flessen en blikjes zijn 100% recyclebaar. In Nederland gebruiken we gemiddeld 39% gerecycled PET (RPET) voor onze flessen. Gemiddeld 50% voor grote flessen en 25% voor kleine flessen.Wij zijn altijd bereid om in dialoog te gaan en samen te werken om tot duurzame, effectieve en efficiënte oplossingen te komen. Want om het probleem rondom zwerfafval te adresseren, zul je lokaal moeten samenwerken. Wij staan daar voor open en zetten daar op in.'Ondertussen lopen zo'n dertig à veertig mensen rond op het strand, turend in het zand, op zoek naar dingen die daar niet thuis horen. Eén van hen is vrijwilliger Ralph. Wat heeft hij allemaal gevonden? 'Heel veel rietjes en tie wraps. Een stuk van een rubber mat, ijzer , een flesje, eigelijk gewoon te veel,' aldus Ralph.Ook Hiekelien doet mee aan de opruimactie. Ze werkt voor Greenpeace, maar is hier nu als vrijwilliger. Ook zij vindt veel rietjes, dopjes en allerlei ondefinieerbare stukjes plastic. 'Ik denk dat dit al genoeg duidelijk maakt. Het strand ziet er heel schoon uit, maar als je goed gaat kijken dan zie je gewoon dat het vol ligt met klein plastic en dat moet echt stoppen.'Op de vraag dat het toch water naar de zee dragen is om met een relatief kleine groep mensen een klein stuk strand schoon te maken, verzucht Ralph: 'Ja, dat is het ook. Maar je moet toch ergens beginnen...'