Politiepup Duke zoekt dates in Voorburg Foto: Politiebureau Leidschendam-Voorburg

VOORBURG - Hij is jong, hij is gespierd en hij helpt de politie bij het vangen van boeven. Politiepup Duke. De hond laat via de Facebookpagina van de politie Leidschendam-Voorburg weten dat hij op zoek is naar een date, meerdere zelfs. De Don Juan laat er geen gras over groeien en nodigt geïnteresseerden uit om hem donderdag 23 november, om 19.00 uur bij het pleintje voor wijkcentrum Essesteijn te ontmoeten. En dat is niet zonder reden..





De agent die Duke zijn baasje noemt zal een kwartier lang tips geven aan alle hondenbezitters die donderdag langs komen. De agenten doen dit in het kader van het donkere dagen offensief. Een actie van de politie om woninginbraken tegen te gaan nu de dagen donkerder worden.



Hij wil in contact komen met andere viervoeters uit de buurt zodat zijn baasje andere baasjes kan informeren over hoe ze de wijk, met hun hond, veilig kunnen houden. Vandaar de ludieke oproep voor een speeddate.