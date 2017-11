Deel dit artikel:











Basketbal: ZZ Leiden breekt record na zevende overwinning op rij ZZ Leiden-speler Carrington Love (rechts) (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Wie kan ZZ Leiden stoppen in de Dutch Basketball League? Voorlopig nog niemand. Zaterdagavond boekte de ploeg van de Belgische coach Paul Vervaeck tegen Rotterdam alweer de zevende achtereenvolgende overwinning (92-74) van het seizoen. Daardoor kent ZZ de beste seizoensstart ooit in de Leidse geschiedenis.

Voor aanvang van het duel met Rotterdam deelde coach Vervaeck het record van zes winstpartijen op rij met zijn landgenoot Eddy Casteels. Maar zaterdag werd dat geëvenaard.



In de altijd goedgevulde en sfeervolle Vijf Meihal verdedigde Leiden na twee kwarten een 52-46 voorsprong. Nog niet echt comfortabel. Aan de hand van de Amerikaan Carrington Love nam Leiden na de break wat meer afstand van de bezoekers uit Rotterdam. Al bleef het spannend.



Heft in handen



In het laatste kwart werd de marge met Rotterdam steeds groter. Leiden had het heft stevig in handen en trok de overwinning over de streep.