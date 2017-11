Deel dit artikel:











Rijnsburgse Boys wint van De Treffers en komt in Tweede Divisie op drie punten van nummer twee GVVV Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft zaterdagavond met 1-3 gewonnen van De Treffers. De ploeg van scheidend trainer Pieter Mulders klimt naar de zesde plek in de Tweede Divisie en staat slechts drie punten achter GVVV, de nummer twee van de ranglijst.

Geschreven door Michel la Faille

Na tien minuten stond het al 1-1. Vlak nadat Donny van Oijen op aangeven van Joël Tillema Rijnsburgse Boys op een 0-1 voorsprong had gezet, bracht Pim Balkestein De Treffers langszij. Beide ploegen drongen aan op een tweede treffer, maar na vele kansen was het Jeffrey Jongeneelen die met een fraai afstandschot raak schoot.



In de tweede helft kon Rijnsburgse Boys via Tillema (paal), Van Oijen, Roderick Gielisse en nogmaals Tillema 1-3 maken, maar het duurde tot de 65ste minuut: met een omhaal maakte Van Oijen 1-3. De assist kwam op de naam van Jongeneelen. Daarna miste Rijnsburg nog een aantal kansen op de 1-4.



Scoreverloop De Treffers - Rijnsburgse Boys 1-3 (1-2): 0-1 Donny van Oijen, 1-1 Pim Blankestein, 1-2 Jeffrey Jongeneelen, 1-3 Donny van Oijen.