Jong Sparta Rotterdam derde ploeg op rij die VVSB klopt VVSB-speler Tim de Rijk zichtbaar teleurgesteld (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - In navolging van Koninklijke HFC (3-0) en FC Lienden (4-0) heeft ook Jong Sparta Rotterdam (0-2) gewonnen van VVSB. VVSB staat veertiende in de Tweede Divisie, slechts één punt boven de nacompetitiestreep.

Geschreven door Michel la Faille

Slechts één kans zagen de toeschouwers zaterdagavond in de eerste helft, maar de kopbal van Guido Pauw ging net naast. Na een goede kans voor Fecunda (VVSB), kwam Jong Sparta Rotterdam via Abdou Harrouri uit het niets op voorsprong. Diezelfde Harrouri haalde een kwartier voor tijd nogmaals de trekker over.



Scoreverloop VVSB - Jong Sparta Rotterdam 0-2 (0-0): 0-1 Abdou Harrouri, 0-2 Abdou Harrouri.