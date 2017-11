Deel dit artikel:











Klopjacht op voortvluchtige inbrekers in Naaldwijk, 2 verdachten aangehouden Foto: Regio 15

NAALDWIJK - 'Vier mannen in zwarte jassen, waarvan 1 man nat is'. Dat is het signalement dat de politie zaterdagavond uitstuurt. De vier mannen zouden hebben geprobeerd in te breken bij een pand aan de Madeweg in Monster. Het viertal vluchtte vervolgens in een auto richting Naaldwijk waar ze op de Grote Woerdlaan tegen een boom tot stilstand zijn gekomen. Burgernet meldt via Twitter dat er inmiddels 2 verdachten zijn aangehouden.









De mannen werden voor het laatst gezien op het Schiereiland in de wijk Woerdblok in Naaldwijk. Opvallend is dat een van de mannen natte kleding draagt. Agenten kammen de wijk uit op zoek naar de overgebleven verdachten. Voor de zoekactie is ook een politiehelikopter ingezet.