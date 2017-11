Deel dit artikel:











Brand op zolder woning Gouda: omliggende huizen ontruimd (FOTO: AS Media)

DEN HAAG - Op de zolder van een woning aan de Roerdompstraat in Gouda heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed. Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond.

Het huis werd verbouwd. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Naastgelegen woningen zijn enige tijd ontruimd geweest, meldt AS Media. De bewoners mochten na een tijdje weer terug.



De woning is flink beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.