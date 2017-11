Deel dit artikel:











Korfbal: TOP lijdt eerste seizoensnederlaag, Avanti opnieuw onderuit TOP-speler Paul Anholts aan de bal (foto: Orange Pictures)

REGIO - De korfballers van TOP tegen die van PKC. In de volksmond wordt het inmiddels 'de klassieker' van het korfbal genoemd. Drie van de laatste vier Korfbal League-finales gingen tussen deze twee partijen. TOP won driemaal, PKC 'slechts' één keer. In competitieverband hebben de Sassenheimers het echter vaak lastiger tegen PKC. Ook dit seizoen weer.

In de laatste drie competitieduels lukte het regerend landskampioen TOP niet PKC te verslaan. Zaterdag hoopte de ploeg van coach Jan Niebeek dat wel te doen, maar het ging opnieuw niet zoals gehoopt.



Bij een 11-11 gelijke stand in de pauze was er nog van alles mogelijk. In de tweede helft was PKC echter op drift en liep het weg van TOP. In de slotminuten kwam TOP wel wat dichterbij, maar het was te laat om de achterstand helemaal weg te werken.



Bloedstollend spannend



Het duel tussen Avanti en DOS '46 was er eentje in de categorie bloedstollend spannend. De gehele wedstrijd waren de twee ploegen aan elkaar gewaagd en enkele luttele seconden voor tijd was het de vraag of er wel een winnaar zou vallen. Het antwoord was ja. Via een afstandsschot in de uiterste slotfase nam DOS '46 uiteindelijk de punten mee naar huis.