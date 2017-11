Deel dit artikel:











Verdachten zetten schoen bij politiecel Den Haag, maar Sint slaat ze over (Foto: Politie Hoefkade)

DEN HAAG - Verdachten die in een politiecel op het bureau aan de Hoefkade in Den Haag zitten en hun schoen buiten gezet hebben, zijn overgeslagen door Sinterklaas. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze volgens de Sint waarschijnlijk niet braaf zijn geweest dit jaar. In plaats van een cadeau hadden sommige verdachten zondagmorgen een strafbeschikking of dagvaarding in hun schoen.





'Over de Zwarte Pieten discussie zullen wij niets roepen. Geen woord daarover, laat de kinderen feesten en snoepen. Zij zetten vanavond voor het eerst hun schoen. En Sinterklaas vult die dan vanuit traditioneel fatsoen.' Maar Sint sloeg het politiebureau op de Hoefkade dus over.



Rijm



Zaterdagavond plaatste de politie een bericht op Facebook waarin staat dat de verdachten hun schoen mochten zetten. 'Sinds vandaag is de Sint weer in ons land. Zo'n jarenlange traditie dat schept immers een culturele band', staat in bijgeplaatste gedicht.'Over de Zwarte Pieten discussie zullen wij niets roepen. Geen woord daarover, laat de kinderen feesten en snoepen. Zij zetten vanavond voor het eerst hun schoen. En Sinterklaas vult die dan vanuit traditioneel fatsoen.' Maar Sint sloeg het politiebureau op de Hoefkade dus over.Op een foto die de agent op Facebook bij het bericht plaatste is te zien dat er voor elke cel een schoen staat. De meesten hadden zondagmorgen een strafbeschikking of dagvaarding in hun schoen zitten. 'Deze waren echter zoals gebruikelijk niet in rijm opgesteld', zegt de politie.