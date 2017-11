Tennis: Arantxa Rus grijpt naast eerste WTA-zege

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus heeft haar eerste finale in een WTA-toernooi niet kunnen bekronen met winst. De 26-jarige speelster uit Monster verloor zondag de finale van het toernooi in het Taiwanese Taipei van de Zwitserse Belinda Bencic. Na vijf kwartier was de stand 7-6 (3), 6-1 in het voordeel van Bencic.

Rus kon de eerste set goed meekomen. Ook al had Bencic licht de overhand, ze kon de set pas winnen na een tiebreak. In het tweede bedrijf had Rus weinig meer in te brengen.De Nederlandse nummer 167 van de wereld kan echter terugkijken op een geslaagde trip naar Taiwan, waar het toernooi al vlot zijn geplaatste speelsters kwijtraakte. Daardoor konden outsiders om de titel strijden. Rus stond voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een WTA-toernooi. Ze reikte eerder dit jaar tot de kwartfinales van de Ricoh Open in Rosmalen, maar verloor toen van de Russin Natalia Vichliantseva.De pas 20-jarige Bencic stond vorig jaar nog in de top tien, maar is door blessures ver weggezakt en bezet de 120ste plaats op de mondiale ranking. Ze won vorige week al het toernooi van Hua Hin en nam met een wildcard deel aan het toernooi in Taiwan.