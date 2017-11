Shorttrack: Yara van Kerkhof grijpt goud en zilver in Seoul

ZOETERMEER - Goud en brons heeft Yara van Kerkhof overgehouden aan de slotdag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Seoul. De schaatsster uit Zoetermeer behoorde tot de vrouwenploeg die het goud greep op de aflossing. Individueel behaalde ze succes met brons op de 1000 meter.

Van Kerkhof, Rianne de Vries, Suzanne Schulting en Lara van Ruijven troefden in de finale van de 3000 meter relay Rusland, Zuid-Korea en China af. Het was de eerste zege van het kwartet dit wereldbekerseizoen. Er kwam wat geluk bij, want de ploegen van China en Zuid-Korea beukten elkaar uit de race, waardoor Nederland de zege min of meer in de schoot kreeg geworpen.'Het is een raar gevoel, maar het is goud en daar zijn we hartstikke blij mee', zei Schulting na afloop tegen de NOS. 'Wat hier mogelijk is, is straks op de Olympische Spelen ook mogelijk. We gaan hard trainen en slim zijn. Het vertrouwen is groot', voegde Van Kerkhof eraan toe.De mannenploeg, bestaande uit Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Mark Prinsen en Itzhak de Laat, moest in de finale van de 5000 meter relay alleen Zuid-Korea voor zich dulden. Het was de tweede zilveren plak voor de aflossingsploeg dit seizoen. De Amerikanen pakte brons.Van Kerkhof was de lachende derde in de finale van de 1000 meter. Ze gleed als vijfde over de meet, maar schoof op naar brons door een straf voor de Britse Elise Christie en een valpartij van de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee. Knegt reikte tot de halve finales van de 1000 meter, maar de Fries ging in de fout in zijn heat en kreeg een penalty achter zijn naam.