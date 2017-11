Bobsleeën: Bror van der Zijde verbetert zich met viermansbob

WADDINXVEEN - Bror van der Zijde uit Waddinxveen heeft lichte progressie geboekt met de Nederlandse bobsleeërs. Onder leiding van piloot Ivo de Bruin verbeterde de viermansbob zich tijdens de tweede wereldbekerwedstrijd in Park City. De ploeg met remmers Van der Zijde, Jeroen Piek en Franjic eindigde als achttiende. In de eerste wedstrijd was De Bruin, die als missie heeft zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Pyeongchang, als negentiende geëindigd.

Vooral de eerste run van De Bruin was prima. Hij zette met zijn grote slee de elfde tijd neer. 'Iedere start gaat het weer beter en alles komt steeds meer samen. We kwamen na een redelijke start op de elfde plaats terecht, voor ons het bewijs dat het wel kan. Dat is waar we thuishoren, dat is wat we moeten doen om ons te kwalificeren', zei De Bruin.De tweede run was een stuk minder met de negentiende tijd, met als gevolg de achttiende plaats in de eindrangschikking. 'Ik maak een foutje in bocht drie en die neem je vervolgens de gehele run mee', aldus De Bruin.