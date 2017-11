Deel dit artikel:











'Haags kwartiertje' goud waard voor ADO Den Haag tegen Heracles Nasser El Khayati viert zijn 2-1 tegen Heracles. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zondag in de slotfase genadeloos hard afgerekend met Heracles Almelo. De formatie van Fons Groenendijk liep in het afsluitende 'Haags kwartiertje' weg bij de bezoekers: 4-1. Daardoor is ADO koploper van het rechterrijtje en staat het nu op de tiende plek.









Het duel leek lange tijd op een gelijkspel af te stevenen, maar niets bleek minder waar. In het laatste kwartier schoten Nasser El Khayati, Bjørn Johnsen en Elson Hooi de thuisploeg naar een overtuigende 4-1 overwinning.









Vermakelijk duel



Heracles had het vermakelijke duel sterk geopend. Niemeijer miste zijn eerste kans, op aangeven van Brandley Kuwas. Bij de tweede poging was het wel raak, opnieuw stond Kuwas aan de basis.





De thuisploeg herpakte zich. Aaron Meijers miste het doel nog, maar na een klein half uur maakte Lorenzen gelijk. Ook na rust volgden de kansen elkaar snel op. Erik Falkenburg was er dichtbij namens ADO, net als Meijers.





Ruime marge



Aan de andere kant haalde Jamiro Monteiro van dichtbij hard uit, maar de bal verdween langs het doel van Robert Zwinkels. Niet veel later zette El Khayati de thuisploeg op voorsprong. Johnsen en Hooi zorgden voor een ruime marge.









Scoreverloop ADO Den Haag - Heracles Almelo 4-1 (1-1): 0-1 Niemeijer (10'), 1-1 Lorenzen (28'), 2-1 El Khayati (75'), 3-1 Johnsen (84'), 4-1 Hooi (90+1')



ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati (Gorter, 87'), Bakker; Becker, Falkenburg (Johnsen, 65'), Lorenzen (Hooi, 78')



Heracles Almelo: Castro; Breukers (Navratil, 79'), Wuytens, Van den Buijs, Hardeveld; Niemeijer, Pelupessy, Monteiro (Vermeij, 79'); Kuwas, Gladon, Peterson



Gele kaarten: Breukers, Wuytens (Heracles Almelo)



Rode kaart(en): n.v.t.



Scheidsrechter: Blom



Toeschouwers: 11.175 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)

