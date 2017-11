Deel dit artikel:











Hockey: HDM dieper in de put, HGC laat punten liggen HDM-coach Ronald Hugers. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De situatie wordt met de week zorgwekkender voor de hockeyers van HDM. Ze verloren zelf voor de twaalfde keer in dertien duels en zagen degradatieconcurrent Almere wél winnen en dus automatisch uitlopen. Bij koploper Kampong was er weinig tot niets te halen voor de Haagse hekkensluiter: 4-0.

Ook voor HGC was het geen al te goede zondag in de hoofdklasse. In eigen huis waren de Wassenaarders niet bij machte om het gepromoveerde SCHC op de knieën te krijgen. De 0-0 uitslag zorgt ervoor dat HGC op de zesde plek blijft staan.