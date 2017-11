Deel dit artikel:











Derde divisie: Quick en Westlandia gaan door met winnen, HBS pakt punt Quick-aanvoerder Joost de Gelder omarmt Can Memisoglu. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Quick is in de 'winning mood'. De imponerende Haagse promovendus heeft na stadgenoot HBS ook OJC Rosmalen aan de zegekar gebonden. Op eigen veld zegevierde Quick zondag met 4-1. Daarmee is het in de derde divisie nummer 2 Jong Vitesse tot op drie punten genaderd.





Na de thee maakte Memisoglu zijn hattrick compleet. Kevin van Kempen redde nog wel de Rosmalense eer. Met een gemiddelde van precies twee punten per wedstrijd (24 na 12 speelronden) presteert Quick nog altijd boven verwachting.



Weg omhoog



Westlandia lijkt de weg omhoog weer te hebben gevonden. De formatie van coach Edwin Grünholz - ook hij



Het betekende voor de Naaldwijkers hun tweede opeenvolgende overwinning. Adnan Bajic boog eigenhandig een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. Hij maakte snel gelijk na de openingsgoal en benutte na de pauze een penalty. Het slotakkoord kwam op naam van Jedsel Markes.



Zevende punt



HBS heeft zijn zevende punt van het seizoen binnen gesleept. Dat gebeurde op bezoek bij Blauw Geel in Veghel (1-1). Het hadden er overigens meer kunnen zijn, want meer dan een halfuur stonden de Hagenaars op voorsprong.



Vijf minuten voor de rust kopte Steve van Kesteren raak voor HBS. Het duurde tot de 76ste minuut voordat Blauw Geel de score gelijk trok. Ook deze keer ging daar een kopbal aan ten grondslag, met ditmaal Sten van Vessem als doelpuntenmaker.



Scoreverloop Quick - OJC Rosmalen 4-1 (3-0): 1-0 Hadui, 2-0 Memisoglu, 3-0 Memisoglu, 4-0 Memisoglu, 4-1 Van Kempen



Scoreverloop HSC '21 - Westlandia 1-3 (1-1): 1-0 Postma, 1-1 Bajic, 1-2 Bajic (strafschop), 1-3 Markes



Scoreverloop Blauw Geel - HBS 1-1 (0-1): 0-1 Van Kesteren, 1-1 Van Vessem



TERUGKIJKEN: TV West Sport: Terugblik op het amateurvoetbalseizoen tot nu toe

De ploeg van Paul van der Zwaan, met wie Quick deze week aankondigde nog twee jaar door te gaan , had bij rust al het halve werk verricht. Nabil Hadui en Can Memisoglu (twee keer) bezorgden de gastheren een 3-0 voorsprong halverwege het duel.Na de thee maakte Memisoglu zijn hattrick compleet. Kevin van Kempen redde nog wel de Rosmalense eer. Met een gemiddelde van precies twee punten per wedstrijd (24 na 12 speelronden) presteert Quick nog altijd boven verwachting.Westlandia lijkt de weg omhoog weer te hebben gevonden. De formatie van coach Edwin Grünholz - ook hij verlengde zijn contract eerder deze week - hield het maximale aantal punten over aan de uitwedstrijd tegen HSC '21 in Enschede: 1-3.Het betekende voor de Naaldwijkers hun tweede opeenvolgende overwinning. Adnan Bajic boog eigenhandig een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. Hij maakte snel gelijk na de openingsgoal en benutte na de pauze een penalty. Het slotakkoord kwam op naam van Jedsel Markes.HBS heeft zijn zevende punt van het seizoen binnen gesleept. Dat gebeurde op bezoek bij Blauw Geel in Veghel (1-1). Het hadden er overigens meer kunnen zijn, want meer dan een halfuur stonden de Hagenaars op voorsprong.Vijf minuten voor de rust kopte Steve van Kesteren raak voor HBS. Het duurde tot de 76ste minuut voordat Blauw Geel de score gelijk trok. Ook deze keer ging daar een kopbal aan ten grondslag, met ditmaal Sten van Vessem als doelpuntenmaker.1-0 Hadui, 2-0 Memisoglu, 3-0 Memisoglu, 4-0 Memisoglu, 4-1 Van Kempen1-0 Postma, 1-1 Bajic, 1-2 Bajic (strafschop), 1-3 Markes0-1 Van Kesteren, 1-1 Van Vessem