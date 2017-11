Deel dit artikel:











Weekoverzicht: Proces Mitch Henriquez en Sinterklaas komt aan op Scheveningen Advocaat Richard Korver met moeder (m) en oudste zus (l) van Mitch Henriquez bij het Justitieel Complex Schiphol. (Foto: ANP)

REGIO - We kijken nog een keer terug op de week. De rechtszaak over Mitch Henriquez ging van start. Zijn familieleden geloven niet meer in het proces en liepen weg uit de rechtszaal. En dankzij nieuwe technieken kon een man worden veroordeeld voor het doden van Miriam Sharon in 1990. Hij moet 14 jaar de cel in.