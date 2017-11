Deel dit artikel:











Treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht gestremd door werkzaamheden Archieffoto: Coen van Kranenburg/ProRail

DEN HAAG - Treinreizigers die vanuit Den Haag naar Utrecht willen reizen of andersom moeten rekening houden met vertragingen. Mensen die naar Utrecht willen, kunnen vanaf Woerden niet meer met de trein. Er rijden bussen.

De vertragingen komen volgens de NOS door uitgelopen werkzaamheden. Over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht wordt gewerkt aan het plaatsen van de nieuwe spoorbrug. De ponton waarop de brug steunt, moet precies goed liggen en dat is volgens ProRail nu nog niet het geval.



Door de nieuwe spoorbrug kunen er tussen Utrecht en het westen van het land uiteindelijk meer treinen gaan rijden.



Omreizen



Vermoedelijk duurt de storing in het treinverkeer tot zondag 20.00 uur. Volgens de NS zijn reizigers een kwartier tot drie kwartier langer onderweg. Omreizen kan via Schiphol.