'Magiër' El Khayati start campagne voor WK met Marokko: 'Ik ga het halen'

DEN HAAG - Als het aan ADO Den Haag-speler Nasser El Khayati ligt, gaat hij volgend jaar naar het WK voetbal met Marokko. Met zijn slimme goal en magische sleepacties tegen Heracles Almelo (4-1 winst) is hij zijn campagne begonnen om de Marokkaanse bondscoach te overtuigen van zijn kwaliteiten. 'Ik ga er wel vanuit dat ik er in Rusland bij ben', geeft hij glimlachend aan tegenover Omroep West.

Voor het eerst sinds een aantal mindere weken liet El Khayati zich zondag weer van zijn goede kant zien. 'Het was een lekkere wedstrijd inderdaad. En als het bij mij eenmaal loopt, dan probeer ik te doen waar ik goed in ben. En dat zijn onder andere dit soort acties en goals.'Was het geluk of gogme, het doelpunt waarmee hij ADO op 2-1 zette? Het laatste, oordeelt hij zelf. 'Ik wilde in eerste instantie voor de verre hoek gaan. Maar ik zag dat er drie verdedigers in mijn lijn stonden, de keeper dus ook. En dan kan je dus ook zacht in de korte hoek schieten. De keeper stond erbij en keek ernaar.'Na de wedstrijd tegen Heracles heeft El Khayati genoeg materiaal om aan de Marokkaanse bondscoach te laten zien. Een linkje van de samenvatting sturen dan maar? 'Ik denk dat hij de eredivisie heel erg nauw volgt, mede doordat er zoveel Marokkaans-Nederlandse voetballers hier rondlopen', aldus El Khayati. 'Ik denk dat hij het wel heeft gezien. Mijn campagne is begonnen.'