Schaatsen: Kramer troeft Bloemen af op 10.000 meter

GOUDA - Sven Kramer heeft bij de wereldbeker in Stavanger op fraaie wijze de 10.000 meter gewonnen. De wereldkampioen op deze afstand schaatste in de laatste rit tegen Gouwenaar Ted-Jan Bloemen de beste tijd, tevens goed voor een baanrecord: 12.50,97. De Hollandse Canadees Bloemen, de houder van het wereldrecord op deze afstand, reed in een enerverende race de tweede tijd: 12.52,64. Het brons was voor Erik-Jan Kooiman uit Lekkerkerk met een tijd van 12.57,13.

Kramer en Bloemen reden vorig weekeinde in Thialf op de 5000 meter in de laatste rit eveneens tegen elkaar. De wereldkampioen uit Friesland zegevierde toen ook, met zijn Canadese uitdager op ruim 2 seconden als tweede.Bloemen ging zondag in Noorwegen hard van start en mocht van Kramer driekwart van de race aan de leiding rijden, met een grootste marge van ruim 2 seconden. In de slotfase sloeg de 31-jarige Fries alsnog toe, al kon Bloemen nog wel goed in het spoor blijven van zijn grote rivaal.Olympisch kampioen Jorrit Bergsma moest met de vierde plek genoegen nemen (13.01,24). Daarmee nam hij geen revanche nemen op zichzelf. Bergsma beleefde vorige week in Heerenveen een dramatische start van het wereldbekerseizoen. Hij verprutste voor eigen publiek de ploegachtervolging en de massastart en kwam op de 5000 meter niet verder dan de zevende plek.In Stavanger bleek Bergsma nog niet helemaal de oude. In de laatste drie ronden liepen zijn tijden flink op. Met een van pijn vertrokken gezicht kwam de Friese stayer over de finish. In het wereldbekercircuit staat dit seizoen geen 10.000 meter meer op het programma. Het klassement wordt gecombineerd met de wedstrijden op de 5000 meter.