Verliefde Pieten trouwen in Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - Niet alleen de kinderen in onze regio liepen deze dagen met kriebels in de buik vanwege de komst van Sinterklaas. Ook Piet Juan en Piet HP uit Noordwijkerhout waren flink uit hun doen. De twee Pieten zijn smoorverliefd op elkaar en hadden het maar wat druk met hun aanstaande bruiloft.

Zo was er op filmpjes op YouTube de afgelopen tijd te zien dat er een trouwring werd uitgekozen en bloemen werden besteld voor de grote dag En de grote dag was uiteindelijk afgelopen zaterdag in Noordwijkerhout tijdens de intocht van Sinterklaas. Het verliefde Pietenstel werd daar op het bordes van het gemeentehuis door burgemeester Goedhart in het onecht verbonden De Sint en de hoofdpiet en het pas getrouwde Pietenstel liepen daarna door het centrum. Waar even niet Sinterklaas maar de verliefde Pieten in het middelpunt van de belangstelling stonden.