Brand in Naaldwijks schoolgebouw lijkt aangestoken Uit het oude schoolpand komen flinke rookwolken Foto: Regio 15

NAALDWIJK - De brand die zaterdagmiddag woedde in een oud schoolgebouw in Naaldwijk is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de politie tegen mediapartner WOS. De brand veroorzaakte zaterdag flink wat rookontwikkeling. Over schade aan het pand is nog weinig bekend.

De politie is nu op zoek naar getuigen die kunnen helpen bij het onderzoek naar de brand. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie viaVolgens de WOS werd er in de Westlandse gemeenteraad recent nog zorg uitgesproken over het pand, dat al jaren leegstaat.