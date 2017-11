Judo: Steenhuis, Savelkouls en Meyer grijpen goud in Den Haag

DEN HAAG - Judoka Guusje Steenhuis heeft zondag bij The Hague Grand Prix goud gepakt in de klasse tot 78 kilogram. Steenhuis won het Nederlandse onderonsje met Marhinde Verkerk in de finale. De beslissing viel pas na zo'n 2,5 minuut in de golden score, toen de vermoeidheid duidelijk een rol speelde.

Verkerk werd door de scheidsrechters bestraft toen ze niet voor het eerst zonder echte aanval op de tatami ging liggen. Het leverde Steenhuis de hoofdprijs op. De 25-jarige judoka werd eerder dit jaar bij de WK in Boedapest al vroeg uitgeschakeld. Verkerk, de wereldkampioene van 2009, greep in de Hongaarse hoofdstad net naast de medailles.Tessie Savelkouls was in Den Haag de beste bij de zwaargewichten (+78 kilogram). Savelkouls nam haar Litouwse opponente Sandra Jablonskyte in de finale in een houdgreep en liet niet meer los, goed voor een ippon én de overwinning. Ze won onlangs ook al de prestigieuze grand slam van Abu Dhabi. Bij het WK in de open klasse in Marrakech greep Savelkouls vorige week net naast brons.Roy Meyer zorgde voor een passend slotstuk van de eerste Grand Prix op de nieuwe Sportcampus Zuiderpark. De 26-jarige Brabander greep het goud in de klasse boven 100 kilogram. Meyer versloeg in een spannende finale zijn Poolse opponent Maciej Sarnacki met een waza-ari. Hij zorgde daarmee voor het vijfde Nederlandse goud.Juul Franssen (-63 kilogram) en Kim Polling (-70 kg) pakten zaterdag al goud bij de Grand Prix in Den Haag. Polling versloeg in de finale landgenote Sanne van Dijke. Karen Stevenson mocht zondag op het podium een bronzen plak ophalen in de klasse tot 78 kilogram. Bij de mannen was er brons voor Jesper Smink (-90 kg), Jelle Snippe en Michael Korrel (-100 kg).