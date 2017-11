Mark Schenning ontslagen als trainer van VVSB: 'Geen chemie'

NOORDWIJKERHOUT - VVSB heeft met onmiddelijke ingang afscheid genomen van hoofdtrainer Mark Schenning. Het bestuur van de tweededivisieclub uit Noordwijkerhout rekent hem de tegenvallende resultaten aan. In een verklaring laat VVSB weten dat er geen chemie was tussen Schenning en de spelersgroep.

Dat heeft het bestuur doen besluiten tot de resolute ingreep. 'De chemie tussen de hoofdtrainer en de spelersgroep ontbrak en er was onvoldoende geloof dat dit alsnog zou ontstaan. Die afweging is gemaakt na input vanuit én overleg met de spelersgroep', staat op de site van VVSB.Assistent-coach Jack Honsbeek zal voorlopig de taken van Schenning overnemen, minimaal tot aan de winterstop. Hij wordt bijgestaan door keeperstrainer Marek Kujach.Schenning werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Wilfred van Leeuwen, die op het laatste moment vertrok naar FC Eindhoven . Onder leiding van de oud-profvoetballer bereikte VVSB dit seizoen de derde ronde van het KNVB Bekertoernooi , waarin het gastheer van eredivisionist Roda JC is.In de competitie bleef het kwakkelen met VVSB. Het verlies van hekkensluiter Jong Sparta Rotterdam (0-2) betekende zaterdag alweer de derde nederlaag op rij . Op de ranglijst heeft VVSB nog maar drie ploegen onder zich staan.