Nog twee arrestaties na inbraak en achtervolging

DEN HAAG - In Den Haag zijn zondagochtend twee verdachten aangehouden van een inbraak in een tuincentrum in Monster. Zaterdagavond werden na een achtervolging ook al twee verdachten opgepakt in Naaldwijk. De twee verdachten die zondag zijn gearresteerd, zijn een man van 29 en een vrouw van 36.

Het viertal zou zaterdagavond hebben ingebroken aan de Madeweg in Monster . Toen ze daar werden betrapt gingen ze er vandoor in een auto. In Naaldwijk botste de wagen tegen een boom, waarop de verdachten te voet verder vluchtten.Twee van hen, mannen van 25 en 30 zonder woonplaats, werden gevonden onder een brug in de Dortlaan in Naaldwijk. De bemanning van de politiehelikopter had gezien dat ze zich daaronder verschuilden. De andere twee wisten te ontkomen.Opmerkelijk was dat de mannen gevlucht waren door een sloot, maar dat één van hen toch droge kleren aan had. Al gauw meldde een bewoner in de buurt dat hij natte kleren had gevonden in zijn schuur, en dat er ook kleding was gestolen.Verder onderzoek leidde de recherche zondag naar een adres in Den Haag, waar het voortvluchtige tweetal werd opgepakt.