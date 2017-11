West Wekker: El Khayati de 'magiër' en ouders overleden Ruben (11) blikken terug

DEN HAAG - Goedemorgen! ADO Den Haag won dit weekend met ruime cijfers en twee voortvluchtige inbrekers zijn opgepakt in Den Haag. Verder het bijzondere verhaal van de ouders van de 11-jarige Ruben uit Oegstgeest, die terugblikken op zijn dood. Dit is de West Wekker!

Veel nabestaanden zien hun leven drastisch veranderen zodra ze een familielid verliezen. Honderden van deze mensen waren gisteren in Middelburg, waar de Internationale Herdenking Verkeersslachtoffers werd gehouden.ADO Den Haag heeft zondag in de slotfase genadeloos afgerekend met Heracles Almelo. De formatie van Fons Groenendijk liep in het afsluitende 'Haags kwartiertje' weg bij de bezoekers: 4-1. Daardoor is ADO naar het linkerrijtje gestegen en staat het nu op de negende plek.In Den Haag zijn gisterochtend twee verdachten aangehouden van een inbraak in een tuincentrum in Monster. Zaterdagavond werden na een achtervolging ook al twee verdachten opgepakt in Naaldwijk. De twee verdachten die gisteren zijn gearresteerd, zijn een man van 29 en een vrouw van 36.De brand die zaterdagmiddag woedde in een oud schoolgebouw in Naaldwijk is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de politie tegen mediapartner WOS. De brand veroorzaakte zaterdag flink wat rookontwikkeling. Over schade aan het pand is nog weinig bekend.Als het aan ADO Den Haag-speler Nasser el Khayati ligt, gaat hij volgend jaar naar het WK voetbal met Marokko. Met zijn slimme goal en magische sleepacties tegen Heracles Almelo (4-1 winst) is hij zijn campagne begonnen om de Marokkaanse bondscoach te overtuigen van zijn kwaliteiten. 'Ik ga er wel vanuit dat ik er in Rusland bij ben', geeft hij glimlachend aan tegenover Omroep West.Het is bewolkt en er valt geruime tijd regen. In de loop van de middag lopen de temperaturen op tot 11 of 12 graden bij een stevige zuidwestenwind.: de WestDoc 'Nederland Dineert, vier eeuwen tafelcultuur' . Een historische documentaire over de gewoontes en rituelen van de etende Nederlander door de jaren heen.