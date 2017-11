Deel dit artikel:











Bestelbus brandt uit in natuurgebied Bestelbusje brandt uit in Delftste Hout (Foto: District8)

DELFT - Een bestelbus is in de nacht van zondag op maandag uitgebrand in natuur- en recreatiegebied Delftse Hout in Delft. Het vuur werd rond 05.00 uur ontdekt.

De bestelwagen was geparkeerd op een afgelegen plek. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie onderzoekt de brand. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus getakeld.

Nog een voertuigbrand Ook in Den Haag was het zondagnacht raak. Daar ging in de Bentelostraat een auto in vlammen op.