Agenten horen strafeis in proces Mitch Henriquez

DEN HAAG - De twee agenten die terechtstaan voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez horen maandag in de extra beveiligde rechtbank in Badhoevedorp de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM verdenkt de twee van doodslag, (zware) mishandeling (met de dood tot gevolg) en dood door schuld.

Henriquez overleed eind juni 2015, nadat hij was opgepakt op het festival Night at the Park in Den Haag. Hij riep tegen agenten dat hij een wapen bij zich droeg en wees daarbij naar zijn kruis. Bij de arrestatie werd de omstreden nekklem gebruikt. De 42-jarige Arubaan overleed een dag later.

De dood van Henriquez veroorzaakte dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk. De betrokken agenten en hun gezinnen zijn in de nasleep daarvan ernstig bedreigd. Daarom zitten de agenten anoniem en afgeschermd in de rechtbank. Hun stemmen worden vervormd en ze worden aangeduid als DH01 en DH02.



Verloop proces

Dinsdag is er geen zitting. Woensdag komen de advocaten van de agenten aan het woord met hun pleidooi. Donderdag mogen de advocaten en de officier van justitie hun weerwoord geven. Vrijdag is er tijd ingeruimd voor eventuele uitloop en het laatste woord van de verdachten. Als alles volgens planning gaat, doet de rechter 21 december uitspraak.

Justitieverslaggevers Anniek Enthoven en Sander Knura volgen de rechtszaak. Via omroepwest.nl, de app, radio en tv houden we je op de hoogte over alle ontwikkelingen in het proces.