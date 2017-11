Deel dit artikel:











Auto in vlammen op in Bentelostraat Den Haag Van de auto bleef weinig over. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Aan de Bentelostraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond 04.00 uur ontdekt.





De brandweer heeft het vuur geblust, maar van de auto is weinig over. De politie onderzoekt de autobrand.In Delft ging deze nacht ook al een auto in vlammen op . Die auto stond op een afgelegen plek in natuurgebied Delftse Hout.