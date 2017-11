Deel dit artikel:











Verdachten ramkraak vliegen uit bocht en belanden in sloot De auto belandde in de sloot. (Foto: AS Media)

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een auto is in de nacht van zondag op maandag gecrasht en in een sloot beland in Nieuwerkerk aan den IJssel. In de auto zaten twee verdachten van een ramkraak die eerder in de nacht werd gepleegd op een tankstation in Capelle aan den IJssel.

De verdachten hadden in Capelle aan den IJssel de gevel van het tankstation geramd en sloegen daarna op de vlucht. De schade aan het tankstation is groot. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.



De politie was in de buurt van het tankstation aan het surveilleren. Die agenten kwamen de verdachten snel op het spoor en startten de achtervolging.



Macht over het stuur



Op de 's-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel verloor de bestuurder van de auto van de verdachten de macht over het stuur. De agenten konden vervolgens twee verdachten aanhouden. Een derde verdachte werd, ondanks het zoeken met een politiehelikopter, niet gevonden.