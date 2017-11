Deel dit artikel:











Taxichauffeur bedreigt trambestuurder Archief

DEN HAAG - Een tramchauffeur is zaterdag 'ernstig bedreigd' door een taxichauffeur. Dat gebeurde in de Frederik Hendriklaan in Den Haag.

De taxi belemmerde volgens de politie de doorgang van tram 16. 'Nadat de trambestuurder een geluidssignaal had gegeven, werd de bestuurder door de taxibestuurder ernstig woordelijk bedreigd', aldus de politie. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben van deze bedreiging. Het voorval gebeurde rond 12.40 uur. LEES OOK: HTM na aanval op controleurs in Zoetermeer: 'Dit is vreselijk'