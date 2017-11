'De wurft' en 'ut durrup' in Katwijkse parodie van Wim Sonneveld

KATWIJK - Het moet een wereldhit worden in Katwijk en omstreken: het nummer 'Ut Durrup'. Althans, als het aan de bandleden van de Katwijkse gelegenheidsband Dirruk ligt. In plat Katwijks maakten ze een eigen versie van Het Dorp van Wim Sonneveld.

'Ut lag daer eregens an de kust, dat plaetsjuh had nog zundagsrust', beginnen de vier vrienden het lied. 'We dachten: laten we nou eens iets doen wat niemand verwacht. Toen is de keuze gevallen op Het Dorp van Wim Sonneveld', zegt bandlid Herman Pennings. Ze speelden het nummer voor het eerst tijdens een muziekquiz bij hun tennisclub MVKV, en besloten het op single uit te brengen.

Dirk Plugge schreef het couplet. 'De meeste mensen verstaan het helemaal niet. Ik ben van origine ook geen Katwijker, maar ik heb wel veel Katwijkse familieleden, vandaar dat ik het dialect wel behoorlijk beheers.'



De wurft en het visserijleven

In het lied wordt gezongen over de boulevard, 'de wurft'. 'Daar kwamen vroeger de vissers met bomschuiten over balkjes heenrollen. Daar was het hele visserijgebeuren', zegt Plugge. Ook garnalenvissers komen voorbij. 'En dan bedoel ik niet de echte garnalenvisser, maar de Katwijker zelf die met een netje achter zich aan garnalen ging vissen en dat zelf ging koken. Moeders de vrouw ging pellen.'

Afgelopen weekeinde presenteerden de vrienden de single in het Katwijkse café In Den Blauwen Bock. 'Bij de tweede keer dat we het speelden, zong iedereen het al mee.' Het nummer wordt nu opgenomen en is binnen twee weken op Spotify te beluisteren.

