Weg blijkt sloot, berger moet auto uit water halen De auto belandde in het water. (Foto: politie Westland)

'S-GRAVENZANDE - In 's-Gravenzande is maandagochtend een auto in het water langs de Parallelweg beland.





De bestuurder zag in het donker de sloot aan voor de weg, meldt de politie. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de auto uit het water te halen.