OM: geen straf voor agenten die betrokken zijn bij dood Mitch Henriquez

DEN HAAG - De twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez, hoeven als het aan het Openbaar Ministerie ligt, niet de gevangenis in. Het OM vindt dat de twee genoeg gestraft zijn. Ze zijn wel schuldig aan mishandeling, meent het OM. De officier van Justitie heeft voor doodslag en voor dood door schuld vrijspraak gevraagd. Volgens de officier van justitie is er geen verband tussen het onrechtmatig gebruik van geweld en de dood van Henriquez.

Henriquez overleed 2,5 jaar geleden na zijn arrestatie tijdens het festival Night in the Park in het Haagse Zuiderpark. Hij riep tegen agenten dat hij een wapen bij zich droeg en wees daarbij naar zijn kruis. Na jaren van onderzoek startte vorige week het proces tegen de twee agenten. In totaal zijn dertig politiegetuigen, vijftig gewone getuigen en zeven deskundigen gehoord.

De agenten werden verdacht van doodslag, dan wel mishandeling met de dood tot gevolg, dan wel dood door schuld. De twee zijn tijdens de rechtszaak anoniem, omdat zij worden bedreigd. Ze worden aangeduid als DH01 en DH02, hun stemmen zijn vervormd en ze zitten achter een scherm. Alleen de rechtbank kan hen zien.



Acute stress of nekklem

Drie van de vier de deskundigen verklaren dat Henriquez overleed door acute stress. De vierde deskundige zegt dat Henriquez is overleden door de nekklem, aangelegd door DH01. Het OM ziet de acute stress als meest voor de hand liggende doodsoorzaak.

Vorige week kwamen de nabestaanden van Henriquez aan het woord. Zij waren maandag niet in de rechtbank. De familie heeft het gevoel dat zij in een spookproces zijn beland. De officier van justitie zegt de afwezigheid te betreuren, maar het besluit te respecteren. Volgens de officier van justitie is niet vast te stellen wat het stresssyndroom veroorzaakte. Het OM voelt mee met het verdriet van de nabestaanden en realiseert zich dat de eis voor de nabestaanden teleurstellend zal zijn, zo is te lezen in een persbericht.



Wapen

Henriquez roept bij zijn aanhouding dat hij een wapen had. 'Hij bleef maar roepen: ''Ik heb een vuurwapen.'' Hij bleef erbij lachen. De agenten dachten hierdoor misschien dat Henriquez toch een wapen bij zich kon hebben. Volgens agenten kwam wat Henriquez deed ''niet over als grap''', aldus het OM.

De officier van justitie zegt dat zij het 'niet aannemelijk' te vinden dat de agenten dachten dat Henriquez een vuurwapen had. 'Geen van de agenten heeft gefouilleerd of verder onderzoek gedaan naar een vuurwapen. Onbegrijpelijk dat er bij een serieuze verdenking van vuurwapenbezit geen actie is ondernomen', aldus de OvJ.



Onrechtmatig

Het OM stelt dat de nekklem en het geweld in het gezicht van Henriquez buitenproportioneel, en dus onrechtmatig is. 'Er was geen aanleiding om dit geweld toe te passen.'



Genoeg gestraft

Het OM vindt dat de twee agenten genoeg gestraft zijn. Ze zijn beiden langdurig geschorst geweest, ze werken niet meer op straat. Ook zijn ze niet eerder gewaarschuwd voor hun gedrag, aldus het OM. 'Daarbij zijn beide agenten bedreigd. Ze hebben PTSS opgelopen en de impact op hun familie is groot geweest.'



De politie respecteert het standpunt van het OM. Politiechef Paul van Musscher: 'Er is uitgebreid onderzoek gedaan en ik vertrouw er op dat het OM een zorgvuldige afweging heeft gemaakt in haar beslissing.'

De zaak gaat woensdag verder.