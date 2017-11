Deel dit artikel:











OM: Agenten wisten dat Henriquez geen wapen had Mitch Henriquez

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat de agenten vreesden dat Mitch Henriquez een wapen had toen de agenten hem oppakten tijdens Night at the Park in Den Haag. 'Er was geen vuurwapen en er was geen concrete of reële vrees daartoe', aldus de officier van justitie maandag tijdens de rechtszaak.

Henriquez riep meerdere keren tegen agenten dat hij een wapen bij zich droeg en greep daarbij naar zijn kruis, hij lachte daarbij. Politie, beveiligers en vrienden probeerden hem meerdere keren van het terrein te krijgen, maar dat lukte niet. Omdat hij bleef roepen dat hij een wapen had, is besloten hem aan te houden. Henriquez verzette zich daar heftig bij en er kwamen vijf agenten te pas aan de arrestatie. De officier van justitie zei dat zij het 'niet aannemelijk' te vinden dat de agenten dachten dat Henriquez een vuurwapen had. 'Geen van de agenten heeft gefouilleerd of verder onderzoek gedaan naar een vuurwapen. Onbegrijpelijk dat er bij een serieuze verdenking van vuurwapenbezit geen actie is ondernomen', aldus de OvJ. Later op de dag komt het OM met een eis tegen de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Henriquez.