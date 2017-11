Deel dit artikel:











Poll: welke vraag moet Omroep West voor jou uitzoeken? Breng nu je stem uit! Foto: Omroep West

DEN HAAG - Waarom is Den Haag de regeringsstad? Kan de Dorpsstraat in Zoetermeer fietsvrij worden gemaakt? En hoe lang en hoog mogen bedrijfsauto's zijn om in een woongebied te mogen parkeren? Deze drie vragen zitten in onze poll van Rake Vragen.

Geschreven door Anouk Ammerlaan

Jullie hebben ons de afgelopen tijd weer een heleboel interessante vragen toegestuurd. Waarvoor dank! Nu is het tijd om ons aan het werk te zetten. Stem en wij gaan met de winnende vraag aan de slag. Heb jij ook een vraag? Stuur de vraag in via Rake Vragen!